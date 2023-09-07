У результаті атаки БПЛА на Москву сталася масштабна пожежа

Цієї ночі 7 вересня у результаті атаки БПЛА на складі у Раменському районі Московської області сталася пожежа.

За інформацією МНС Російської Федерації, полум’я охопило понад 1000 квадратних метрів території. Водночас мер Москви Сєргєй Собянін підтвердив атаку безпілотника на місто, але заявив, що його вдалося збити. За версією посадовця, у результаті падіння БПЛА обійшлося без жертв і руйнувань.

Проте російські пабліки публікують наслідки атаки БПЛА. Місцеві мешканці повідомляють про пошкодження будинків.