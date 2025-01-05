Суспільство

У “Резерв+” знову запрацювала послуга щодо відстрочки
5 Січня 2025 15:28
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Застосунок “Резерв+” у смартфоні / Фото АрміяInform

Після атаки на державні реєстри у мобільному застосунку “Резерв+” знову запрацювала послуга відстрочки для багатодітних батьків, але поки що частково.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

“В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків”, – написала вона.

Напередодні Мін’юст відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату. Зокрема доступними стали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

19 грудня Міністерство юстиції повідомило про великий збій в мережевій інфраструктурі, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка Ольга Стефанішина заявила, що це була одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.


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