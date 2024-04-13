У реєстрі зниклих безвісти налічується понад 2 тисячі дітей

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується більше 2 тисячі дітей. Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«На сьогоднішній день в реєстрі налічується 2 тисячі 123 дитини», – сказав він.

Відповідаючи на питання, чи є серед них ті, хто був депортований в РФ, Добросердов зазначив, що адміністрування Єдиного реєстру осіб, у тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією рф проти України здійцснює ДП «Український національний центр розбудови миру», яке належить до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«У цьому Реєстрі містяться відомості про тих осіб, хто був примусово переміщений в межах окупованих територій, або ж депортований на територію РФ чи Білорусь», – наголосив посадовець.

З його слів, кількість записів в цьому Реєстрі дуже велика, з огляду на те, що ця інформація збиралася від початку війни з усіх можливих джерел.

Він зазначив, що наразі проводиться робота щодо співставлення інформації, яка міститься в Реєстрі Мінреінтеграції та Реєстрі Міністерства внутрішніх справ України.

«Що стосується безпосередньо записів, які є в нашому реєстрі, то більшість дітей, які вважаються зниклими безвісти – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, про яких повідомляли відповідні органи і установи після окупації територій», – наголосив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.