Політика

У разі переобрання Трампа президентом Ілон Маск отримає посаду в Білому домі 
13 Серпня 2024 08:45
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маск, трамп
Ілон Маск / AP

Якщо Дональд Трамп переможе на виборах, американського мільярдера Ілона Маска можуть залучити до роботи в адміністрації президента.

Такі судження чоловіки обговорили під час інтервʼю Трампа у Маска на платформі Х.

У розмові з Трампом Ілон Маск запропонував себе на один із постів у адміністрації, якщо той повернеться у Білий дім. Мільярдер каже, що може допомогти “стримувати державні витрати”.

“Я думаю, було б чудово просто мати державну комісію з ефективності, яка розглядала б ці речі і просто гарантувала, що гроші платників податків, важко зароблені гроші платників податків, витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такому дорученні”, — сказав Маск.

Трамп сказав, що йому було б “приємно”, якби Маск був залучений, зазначивши, що мільярдер є “чудовим економістом”, посилаючись на заходи щодо скорочення витрат, які він вжив у своїх компаніях.

До слова, у травні The Wall Street Journal повідомила, що Маск і Трамп обговорювали потенційну роль мільярдера в адміністрації Трампа, якщо він буде переобраний, хоча тоді Маск відкидав цей звіт.


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