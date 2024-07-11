У разі перемоги Трампа, в України буде шанс на мир – МЗС Угорщини 

Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини заявив, що перемога Дональда Трампа на виборах дасть в Україні “шанс для миру”.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

За його словами, метою Угорщини є припинення війни шляхом мирних переговорів за участю Росії та України.

“Я думаю, що має відбутися дуже сильний зовнішній вплив, щоб змусити їх принаймні сісти за стіл переговорів…Хто має шанси на це в найближчому майбутньому? Тільки президент Трамп, якщо його оберуть”, – заявив Сіярто.

Він також додав, що нещодавні зустрічі Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським продемонстрували “величезну відстань, що розділяє обидві сторони, а інші західні лідери не бажають або не можуть їх зблизити”.

Крім того, на думку міністра, з перемогою Трампа на майбутніх президентських виборах у США з’явиться шанс і для хороших угорсько-американських відносин.

Сіярто також заявив, що Угорщина не розглядає Росію як загрозу для членів НАТО або Європейського Союзу, заявивши, що російські лідери є “раціональними і не ризикнуть піти на прямий конфлікт із Заходом”.