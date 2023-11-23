У рамках примусової евакуації з Куп’янщини лишилося вивезти чотири родини: їх шукає поліція

У рамках примусової евакуації дітей з 10 населених пунктів Куп’янського району лишилося вивезти ще чотирьох неповнолітніх.

Про це 23 листопада під час брифінгу сказав керівник обладміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, родини з дітьми шукають, але сподіваються, що до 26 листопада їх зможуть евакуювати.

“Дуже сподіваюся, що ми цього тижня завершимо евакуацію з цього напрямку. Це чотири родини. Підстави різні. Ми їх шукаємо, вони виїхали зі своїх місць постійного проживання. За нашими даними, вони продовжують перебувати на Куп’янському напрямку. Вони перебувають у населених пунктах, звідки оголошена евакуація. Нацполіція робить побудинкові обходи, шукає сім’ї, щоб проводити евакуацію”, — розказав Синєгубов.