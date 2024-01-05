У Раді з’явиться комітет з питань НАТО — Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував створення окремого комітету в парламенті, який займатиметься адаптацією українських законів до стандартів НАТО.

Про це Стефанчук розповів в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна“.

“Оскільки ми заходимо в переддень Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті”, — повідомив посадовець.

Стефанчук звернув увагу, що Україна має окремий комітет в Раді, який займається інтеграцією в Євросоюз, натомість щодо питань НАТО “чомусь немає такої парламентської уваги”.