Політика

У Раді з’явилась нова нардепка від “Слуги народу”
27 Лютого 2025 18:33
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Центральна виборча комісія 27 лютого офіційно визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою України від партії “Слуга народу”.

Як повідомила пресслужба ЦВК у Facebook, рішення ухвалили після отримання постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), яка пройшла до парламенту у 2019 році за списком “Слуги народу”.

Свириба була наступною у виборчому списку партії під № 148, тож ЦВК визнала її депутаткою.

Скриншот з сайту “Чесно”

За даними руху “Чесно“, Інна Свириба народилася 24 липня 1967 року у Тернополі. За освітою лікарка – закінчила Тернопільський національний медичний університет та Національну медичну академію післядипломної освіти, спеціалізується на гематології. 

Працювала у сфері радіаційної медицини, а згодом зайнялася дизайном інтер’єрів.

На момент виборів 2019 року була тимчасово безробітною.


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