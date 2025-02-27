У Раді з’явилась нова нардепка від “Слуги народу”

Центральна виборча комісія 27 лютого офіційно визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою України від партії “Слуга народу”.

Як повідомила пресслужба ЦВК у Facebook, рішення ухвалили після отримання постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), яка пройшла до парламенту у 2019 році за списком “Слуги народу”.

Свириба була наступною у виборчому списку партії під № 148, тож ЦВК визнала її депутаткою.

Скриншот з сайту “Чесно”

За даними руху “Чесно“, Інна Свириба народилася 24 липня 1967 року у Тернополі. За освітою лікарка – закінчила Тернопільський національний медичний університет та Національну медичну академію післядипломної освіти, спеціалізується на гематології.

Працювала у сфері радіаційної медицини, а згодом зайнялася дизайном інтер’єрів.

На момент виборів 2019 року була тимчасово безробітною.