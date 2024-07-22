У Раді знов намагатимуться відкликати Безуглу з Комітету з питань безпеки

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще раз рекомендував Верховній Раді відкликати народну депутатку Мар’яну Безуглу з посад заступниці голови та членкині комітету нацбезпеки, повідомила представниця комітету Ірина Фріз у Facebook.

«Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки Верховна Рада України вдруге ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглоі з посади заступника Голови Комітету та члена Комітету. Це рішення потребує розгляду парламенту, яке має бути включено в порядок денний для схвалення народними депутатами», – написала вона.

Фріз додала, що «людина, яка включена в базу Миротворця, не може продовжувати свою деструктивну діяльність на відповідних посадах».

Нагадаємо, що у січні Комітет із нацбезпеки уже рекомендував Верховній Раді відкликати Безуглу з посади заступниці глави комітету у зв’язку з обставинами, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків”, однак на засіданні парламенту спікер ВРУ відмовився ставити питання на голосування, що спричинило блокування трибуни депутатами.