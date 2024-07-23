У Раді відмовилися розглядати заборону “філіалу фсб” і розійшлися до серпня

Під час погоджувальної ради посеред пленарного дня, 23 липня, депутати вирішили, що Верховна Рада цього тижня не працюватиме, а збереться вже у серпні, повідомив парламентар з «Голосу» Ярослав Железняк. Поки відбувалася нарада, частина депутатів блокували трибуну, вимагаючи прийняти законопроєкт про заборону в Україні УПЦ МП.

«Ну вже офіційно Рада розійшлася до серпня», – зазначив Железняк.

Ще один депутат з «Голосу» Роман Лозинський назвав таке рішення ганьбою. Він зазначив, що у залі сьогодні було понад 226 народних депутатів, які готові були голосувати, пишe ZN.ua.

«З добрих новин. Наразі в парламенті єдність – жодних голосувань, поки не буде розглянуто заборону московських попів. І ми блокуватимемо трибуну на наступних засіданнях, якщо першим питанням не буде заборона РПЦ!», – додав Лозинський.

Своєю чергою депутат з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко вказав, що наступне засідання Ради «починаємо з законопроєкту про заборону московської церкви». За його словами, фракція «Слуга народу» має пропозицію щодо двох правок до відповідного документу.

«Комітет їх розгляне, а потім винесе законопроєкт на голосування. І наступне засідання почнеться саме з цього законопроєкту», – додав Гончаренко.

“П’ята колона фсб рф в Україні має бути ліквідована. Ті хто, хочуть працювати на ворога, — мають бути заборонені. Ті, хто люблять Бога та Україну, — можуть приєднатися до єдиної автокефальної соборної Православної Церкви України. Усе просто”, – прокоментував події в Раді п’ятий президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №8371, що пропонує не допускати діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою. При цьому 72 народних депутати не взяли участі у голосуванні за пропозицію уряду, хоча були присутні на засіданні.

Після того, як законопроєкт проголосували у першому читанні, ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін писав, що лобістам інтересів Московського патріархату платять за годину 1400 доларів. За його словами, виплати йдуть з коштів ексдепутата Вадима Новинського. Водночас українські ЗМІ писали, що завадити ВРУ заборонити діяльність УПЦ МП мав відомий американський лобіст Вільям Берк-Вайт.