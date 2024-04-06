Політика

У Раді прогнозують голосування щодо закону про мобілізацію 11 квітня

6 Квітня 2024 16:54
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закон, мобілізація
Військовий і чоловіки, які йдуть до військкомату / Фото ілюстративне: УНІАН

Комітет Верховної Ради з оборони сьогодні не зміг завершити розгляд законопроекту про мобілізацію, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Продовження підготовки таблиці до другого читання буде в понеділок або вівторок наступного тижня.

“Ну і 10 квітня дуже ймовірно вже буде в залі Ради початок розгляду. А 11-го фінальне голосування”, – повідомив Железняк у Telegram.

Він нагадав, що в залі кожна правка може бути врахована або відхилена. Тому остаточна версія буде саме після розгляду парламентом і голосування в цілому.


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