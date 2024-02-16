У пункті пропуску “Краківець” на кордоні з Польщею стоять 1730 вантажівок

У пункті пропуску “Краківець” у п’ятницю, 16 лютого, ускладнено рух вантажівок через блокування поляками.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

“За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску “Корчова”, суміжному з українським “Краківець”, польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд”, – йдеться у повідомленні.

На в’їзд до України очікують близько 1730 вантажівок. Рух автобусів та легкового транспорту не перекривається.