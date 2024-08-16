У Примор’ї в РФ стався масштабний збій у подачі електрики

У п’ятницю у Приморському краю РФ стався масштабний збій у подачі електрики.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на ЗМІ та місцеві Телеграм-канали.

Світло відключилося у Владивостоці, Надеждинську, Фокіні, Знахідці, Артемі, Барабаші, Уссурійську та інших районах. В регіоні зупинилися електрички, чимало мешканців поскаржилися на проблеми з мобільним інтернетом.

В уряді регіону пояснили, що відключилася енергія на мережах Далекосхідної розподільної мережевої компанії (ДРМК), і що фахівці вже ведуть відновлювальні роботи. Заявлено, що вибуху та НП зовнішнього характеру на місці немає.

ДРМК називає ймовірною причиною відключення електроенергії у Примор’ї технологічне порушення роботи обладнання Приморської ДРЕС.