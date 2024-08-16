Суспільство

У Примор’ї в РФ стався масштабний збій у подачі електрики
16 Серпня 2024 13:37
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відключення, рф, світло
Ілюстративне фото / AP

У  п’ятницю у Приморському краю РФ стався масштабний збій у подачі електрики.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на ЗМІ та місцеві Телеграм-канали.

Світло відключилося у Владивостоці, Надеждинську, Фокіні, Знахідці, Артемі, Барабаші, Уссурійську та інших районах. В регіоні зупинилися електрички, чимало мешканців поскаржилися на проблеми з мобільним інтернетом.

В уряді регіону пояснили, що відключилася енергія на мережах Далекосхідної розподільної мережевої компанії (ДРМК), і що фахівці вже ведуть відновлювальні роботи. Заявлено, що вибуху та НП зовнішнього характеру на місці немає.

ДРМК називає ймовірною причиною відключення електроенергії у Примор’ї технологічне порушення роботи обладнання Приморської ДРЕС.


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