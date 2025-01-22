У прикордонному селі на Харківщині росіяни вдарили дронами по автівці: двоє людей загинули

У Харківській області в селі Гоптівка Дергачівської громади російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. На місці загинули двоє чоловіків 56 та 44 років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Як уточнив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, чоловіки на автомобілі наїхали на вибуховий пристрій, внаслідок чого машина зазнала пошкоджень.

“Близько 18:30, помітивши двох чоловіків, які здійснюють заміну колеса на авто, росіяни завдали по них двох ударів з FPV-дронів. Люди дістали поранення, несумісні з життям, та загинули на місці”, – розповів Задоренко.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).