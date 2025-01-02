У Придністров’ї зупинили всі промислові підприємства

У невизнаній Придністровській Молдавській Республіці припинили роботу всі промислові підприємства через відсутність енергоносіїв.

За інформацією місцевого мінекономрозвитку, ситуація виникла через припинення постачання російського газу. Україна зупинила його транзит, а “Газпром” відмовився перенаправляти паливо іншими маршрутами.

Раніше у Придністров’ї через дефіцит енергії вже відключили централізоване опалення і гарячу воду.

Першого січня, о 7-й ранку, Україна припинила транзит російського газу своїми трубопроводами. Спочатку у ГТС знижували тиск, після цього на станції поблизу міста Суджа у Курській області, яке зараз контролюють ЗСУ, перекрили вентиль.

“Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви”, – заявив 1 січня президент Зеленський.