У проросійської співачки Таїсії Повалій конфіскували BMW і права на музику

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду вирішила стягнути на користь держави активи, які належать проросійській співачці Таїсії Повалій.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Суд конфіскував такі активи, що належать Повалій:

транспортний засіб BMW;

пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;

майнові права на музику та слова до 9 творів: “Обійму тебе” (“Обниму тебя”), “Любити, розуміти й слухати” (“Любить, понимать и слушать”), “Янголи-охоронці” (“Ангелы-хранители”, “Назавжди”, “Просто я хочу”, “Намистинки любові” (“Бусинки любви”), “Більше ніж близько” (“Больше чем близко”), “Я лечу з тобою вдалину синю” (“Я лечу в даль с тобой синюю”), “Добрий ранок” (“Доброе утро”).

Також на користь держави стягнули такі активи, які можуть опосердковно належати співачці:

7 земельних ділянок у Київській області, загальною площею 9, 3095 га;

житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м;

домоволодіння загальною площею 101 кв. м;

транспортний засіб BMW Х5;

три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.

ВАКС ухвалив це рішення 22 жовтня, упродовж 5 днів після оголошення рішення ще можна оскаржити.

У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти артистів, які підтримують агресію Росії проти України. Під обмеження, зокрема, потрапили телеведуча Регіна Тодоренко, співачки Ані Лорак, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова та багато інших. Загалом у переліку понад 3600 фізичних і юридичних осіб.

2012 року співачку обрали депутаткою Верховної Ради від “Партії регіонів”.

У Таїсії Повалій є звання заслуженої артистки України та народної артистки України.

Зараз Повалій перебуває на території Росії. Бере участь у пропагандистських концертах та інтерв’ю.