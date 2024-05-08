Кримінал

У прокуратурі розповіли деталі обстрілу Харкова

8 Травня 2024 15:07
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обстріли
Ілюстративне фото / Суспільне

Російські окупаційні війська ударили по Салтівському району Харкова, снаряд влучив посередині футбольного майданчика.

Про це в етері телемарафону розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

“Діти саме перебували на цьому майданчику. Інші поранені — це люди, які перебували неподалік місця вибуху”, — зазначив Чубенко.

У місті та області в момент атаки не оголошували повітряну тривогу, адже повітряної цілі могло бути не видно на радарах, припустив Чубенко.

“Щодо типу озброєння та місця запуску зараз не готовий сказати. Є вірогідність ракети, яка рухалася на наднизьких висотах, відповідно, її не було видно на радарах протиповітряної оборони”, — сказав речник облпрокуратури.

Наразі відомо про 5 постраждалих. Це троє хлопчиків віком 12, 13 і 15 років, чоловік віком 55 років та 80-річна жінка. Двох дітей у важкому стані каретою швидкої допомоги доправили до лікарні.


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