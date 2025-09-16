        Кримінал

        У прокуратурі показали момент удару БпЛА по Харкову (відео)

        Федір Олексієв
        16 Вересня 2025 13:16
        Наслідки ворожого удару по Харкову / Фото: Харківська ОВА
        Наслідки ворожого удару по Харкову / Фото: Харківська ОВА

        16 вересня вдень російські війська завдали удару безпілотником по Слобідському району Харкова.

        Удар було завдано по навчальному закладу, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

        Постраждало 4 людей: троє жінок віком 51, 52 і 54 роки та 89-річний чоловік. Усі – в легкому стані.

        “Цей об’єкт не мав жодного стосунку до військових чи оборонної промисловості — це виключно цивільна будівля в центральній частині міста. Очевидно, метою ворога було ураження максимальної кількості мирних людей, – сказав Синєгубов.

        Харківська обласна прокуратури тим часом показала момент самого удару.


