У прокуратурі показали момент удару БпЛА по Харкову (відео)

16 вересня вдень російські війська завдали удару безпілотником по Слобідському району Харкова.
Удар було завдано по навчальному закладу, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Постраждало 4 людей: троє жінок віком 51, 52 і 54 роки та 89-річний чоловік. Усі – в легкому стані.
“Цей об’єкт не мав жодного стосунку до військових чи оборонної промисловості — це виключно цивільна будівля в центральній частині міста. Очевидно, метою ворога було ураження максимальної кількості мирних людей, – сказав Синєгубов.
Харківська обласна прокуратури тим часом показала момент самого удару.