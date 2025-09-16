У прокуратурі показали момент удару БпЛА по Харкову (відео)

Під час атаки на Київщину російські БПЛА поцілили по логістичному центру компанії “Епіцентр”

“Цей об’єкт не мав жодного стосунку до військових чи оборонної промисловості — це виключно цивільна будівля в центральній частині міста. Очевидно, метою ворога було ураження максимальної кількості мирних людей, – сказав Синєгубов.

Постраждало 4 людей: троє жінок віком 51, 52 і 54 роки та 89-річний чоловік. Усі – в легкому стані.