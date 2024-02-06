Суспільство

У прес-службі “Вовків Да Вінчі” спростували інформацію про призначення командиром Філімонова

6 Лютого 2024 16:03
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зсу, військові
Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) з Юрієм Капустяком / прес-служба "Вовків да Вінчі"

Нещодавно у пресі з‘явилась інформація про призначення Сергія Філімонова командиром легендарного батальйону “ Вовки да Вінчі”. 

У прес-службі “ Вовків да Вінчі” спростували цю інформацію та повідомили, що після загибелі  командира Дмитра Коцюбайла («Да Вінчі») 1-ий ОШБ у складі 67 ОМБР ДУК незмінно очолює Юрій Капустяк. 

Юрій Капустяк – професійний військовий, учасник Антитерористичної операції на сході України та Операції об’єднаних сил на території Луганської та Донецької областей від 2017 року.

Брав участь в боях біля Попасної, Зайцевого, Шумів.

Народний герой України, нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Саме він до загибелі комбата лейтенанта Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» обіймав посаду його заступника та був його бойовим побратимом з добровольчих часів періоду АТО/ООС. 

Інформація щодо особи Сергія Філімонова та його переміщення у інші підрозділи нещодавно була оприлюднена на офіційних сторінках 67 ОМБР ДУК та на ресурсах Добровольчого Українського Корпусу.


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