У Повітряних силах розповіли, чим війська РФ атакували Україну вночі

У ніч на 11 листопада 2024 року РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 74-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та безпілотниками невстановленого типу.

Як зазначили у Повітряних Силах, станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника.

“30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території”, – йдеться у повідомленні.

В ніч на понеділок, 11 листопада, росіяни керованими авіабомбами вдарили по Запоріжжю та ударними дронами атакували Миколаїв. Внаслідок обстрілів є загиблі та травмовані.