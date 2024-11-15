Кримінал

У Повітряних силах розповіли, чим росіяни били по Одесі
15 Листопада 2024 08:50
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обстріли, ппо
Пошкоджений у результаті російського удару будинок в Одесі / Фото: Одеська ОВА

Російські окупаційні війська у ніч на 15 листопада вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Також ворог атакував Україну атакував 29-ма ударними БпЛА типу “Shahed”, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 08.30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25-ти ударних БпЛА. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях”, – йдеться у повідомленні.


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