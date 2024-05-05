У Повітряних силах прокоментували збиття російського Су-25

Збиття російського штурмовика Су-25 на Донеччині свідчить про ефективну роботу Сухопутних військ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

“Це був підрозділ Сухопутних військ. У Сухопутних військах також є підрозділи протиповітряної оборони. Зокрема, ми бачимо чудову роботу, і у тому числі роботу малого та середнього радіусу дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряними цілями, у тому числі і літаками”, – сказав Єлаш.

За його словами, це вкотре свідчить, що українським військовим на передовій необхідні переносні системи ПЗРК, які дозволять боротися як з низько літаючими повітряними цілями, так і з безпілотниками. А також, як додав Євлаш, і більш модернізовані комплекси, як українські “Буки”, так і західне озброєння, які допоможуть протистояти російським гелікоптерам та літакам і стримувати російську авіацію в українському небі.

Як повідомлялося, військовослужбовці 110 ОМБР напередодні Великодня збили російський Су-25.