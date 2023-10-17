Суспільство

У Повітряних Силах прокоментували нічний удар по російській авіації

17 Жовтня 2023 12:22
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війна

Росіяни намагаються тримати ближче до лінії бойового зіткнення свої вертольоти, які разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті та на передній лінії. Уночі українські військові вдарили по російській техніці на аеродромах поблизу Бердянська та Луганська.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі «Радіо Свобода».

У ніч проти 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російсько-окупаційних військ на аеродромах поблизу двох тимчасово окупованих міст. Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що «удари були успішними».

Telegram-канал Fighterbomber, пов’язаний із російськими військами, писав, що нібито аеродроми атакували ракетами ATACMS, назвавши удар «одним із найбільш серйозних» за час повномасштабного вторгнення. Як зазначається, є втрати і в особовому складі окупантів, і в техніці.

Речник Повітряних сил зазначив, що не може говорити про те, «що, як і чим було уражено».

«Але зрештою ураження такої техніки, як вертольоти противника, які він використовує — Ка-52, Мі-24 — безумовно, що це добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті та на передній лінії. Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було в Чорнобаївці. І тут Луганськ, Бердянськ — це безпосередньо не далеко від лінії фронту…» — сказав Ігнат.

Він зазначив, що в російських військ, на жаль, вертолітна техніка та озброєння більш сучасні. Вертольоти працюють постійно за 10+ кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки є важливим для України, пояснив Ігнат.


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