У посольство РФ у Кишиневі кинули два коктейлі Молотова

У Кишиневі затримано 54-річного громадянина Молдови, який удень 17 березня кинув дві пляшки із запальною сумішшю в будівлю посольства Росії, де проходило голосування на виборах президента РФ.

Як пише ТАСС, порушника доставили в поліцію для допиту.

Прес-секретар посольства РФ Анатолій Лошаков повідомив, що ніхто зі співробітників дипмісії і людей, які прийшли проголосувати, не постраждав. Роботу виборчої дільниці після короткої перерви було відновлено.

Кореспондент “Радіо Свобода” повідомляє, що затриманий за спробу підпалу кричав російською: “Я ненавиджу Росію”.