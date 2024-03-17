Суспільство

У посольство РФ у Кишиневі кинули два коктейлі Молотова

17 Березня 2024 15:26
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молдова, вибори в рф
Інцидент у російському консульстві в Кишиневі ненадовго перервав голосування під час недільних виборів президента Росії / Фото Радіо Свобода Молдова

У Кишиневі затримано 54-річного громадянина Молдови, який удень 17 березня кинув дві пляшки із запальною сумішшю в будівлю посольства Росії, де проходило голосування на виборах президента РФ.

Як пише ТАСС, порушника доставили в поліцію для допиту.

Прес-секретар посольства РФ Анатолій Лошаков повідомив, що ніхто зі співробітників дипмісії і людей, які прийшли проголосувати, не постраждав. Роботу виборчої дільниці після короткої перерви було відновлено.

Кореспондент “Радіо Свобода” повідомляє, що затриманий за спробу підпалу кричав російською: “Я ненавиджу Росію”.


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