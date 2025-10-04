        Суспільство

        У пошкодженому вагоні поїзда в Шостці знайшли тіло загиблого

        Галина Шподарева
        4 Жовтня 2025 16:51
        Пошкоджений обстрілом вагон у Шостці / Фото: Сумська обласна прокуратура
        Унаслідок атаки російських БпЛА на залізничний вокзал у місті Шостка Сумської області 4 жовтня загинув чоловік. Поранень зазнали восьмеро людей.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        “У вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в місті Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка”, – повідомили правоохоронці.

        Серед восьми постраждалих внаслідок обстрілу залізничного вокзалу – 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 та 7 років

        Кваліфікацію кримінального провадження змінено на ч. 2 ст. 438 КК України – вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.


