У пошкодженому вагоні поїзда в Шостці знайшли тіло загиблого

Унаслідок атаки російських БпЛА на залізничний вокзал у місті Шостка Сумської області 4 жовтня загинув чоловік. Поранень зазнали восьмеро людей.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

“У вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в місті Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка”, – повідомили правоохоронці.

Серед восьми постраждалих внаслідок обстрілу залізничного вокзалу – 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 та 7 років

Кваліфікацію кримінального провадження змінено на ч. 2 ст. 438 КК України – вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.