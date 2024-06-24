У понеділок в Україні пануватиме спека до 33°

24 червня, на території України очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами, повітря вдень прогріється до +33°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, місцями грози, у більшості західних, вночі і північних областей та на крайньому півдні країни без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура на півдні та сході країни країни вночі 17-22°, вдень 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°», – поінформували синоптики.

У Києві та Київській області 24 червня буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень пройде короткочасний дощ, у регіоні місцями гроза. Температура по області вночі 13-18°, вдень 21-26°, у столиці вночі буде 15-17°, вдень 23-25°.

На 25-26 червня синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. На Лівобережжі, вдень 26 червня і на Закарпатті та в Карпатах місцями пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°; у південних областях вночі 16-21°, вдень 26-31°.

У столиці та Київській області в ці дні опадів не очікується. Температура у регіоні становитиме вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Києві вночі буде 15-17°, вдень близько 25°.

У наступні два дні, 27-28 червня, опадів в Україні не прогнозують, лише на Закарпатті та в Карпатах можливий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 13-18°, у південній частині до 21°; вдень 23-29°, на Закарпатті та сході країни 21-26°.

У Києві та області 27 – 28 червня без опадів. Температура у регіоні вночі становитиме 13-18°, вдень 23-28°, у столиці вночі буде 16-18°, вдень 25-27°.