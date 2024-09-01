У понеділок в Україні до +32°

У понеділок, 2 вересня, у південно-східній частині України, а вночі й у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. У східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°, у західних областях 13-18°, вдень 27-32°.

У Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 28-30°.

У вівторок, 3 вересня, у південній частині, місцями у східних та центральних областях короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних і центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, у західних областях 12-17°. Удень 27-32°.

У Києві без опадів, вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.