У Полтавській області чути вибухи

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ввечері в неділю російські військові почали нову ракетну атаку України балістичними ракетами.

Повітряну тривогу наразі оголошено на більшій частині України, її немає тільки в західних і деяких центральних областях країни.

З місць повідомляють, що в Полтаві та місті Кременчук Полтавської області чути вибухи.

За даними ЗСУ, одна з ракет прямує в бік Кременчука.

Район цього міста вже зазнав ракетного обстрілу в ніч на неділю, внаслідок чого було пошкоджено промисловий об’єкт.