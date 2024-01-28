Кримінал

У Полтавській області чути вибухи

28 Січня 2024 20:17
читать на русском →
кременчук, ракетні обстріли

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ввечері в неділю російські військові почали нову ракетну атаку України балістичними ракетами.

Повітряну тривогу наразі оголошено на більшій частині України, її немає тільки в західних і деяких центральних областях країни.

З місць повідомляють, що в Полтаві та місті Кременчук Полтавської області чути вибухи.

За даними ЗСУ, одна з ракет прямує в бік Кременчука.

Район цього міста вже зазнав ракетного обстрілу в ніч на неділю, внаслідок чого було пошкоджено промисловий об’єкт.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Січня 2024 18:27

Зеленський оприлюднив декларації за 2021 та 2022 роки
28 Січня 2024 20:53

ЗСУ потрібна піхота, – Ніколюк
28 Січня 2024 19:13

Понад 20 атак росіян відбито на Авдіївському напрямку – Генштаб
28 Січня 2024 16:43

Росіяни вбили останнього жителя села Степок на Сумщині
28 Січня 2024 16:20

Греція надасть Україні пакет озброєнь
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки