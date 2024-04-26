У польському Щецині зіткнулися британські військові машини, які їхали колоною

25 квітня у Щецині сталась ДТП за участю британських військових машин, які їхали колоною. Мінімум п’ять військових отримали поранення.

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався на Старгардській дорозі Щецина.

“Зіткнулися британські вантажівки, які їхали в колоні. Три транспортні засоби були пошкоджені”, – сказав прессекретар провінційного штабу Державної пожежної служби в Щецині Томаш Кубяк.

Він додав, що постраждалих передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Прессекретар воєводської станції швидкої допомоги в місті Наталія Дорохович повідомила, що на місце прибули три бригади екстреної медичної допомоги. Медики заявили, що на місці ДТП було п’ятеро постраждалих, зокрема четверо чоловіків і жінка.

Військові дістали травми нижніх кінцівок і пошкодження в хребті.

“Усі пацієнти у свідомості, стан стабільний, загрози життю немає”, – повідомила речниця швидкої допомоги.