У Польщі змінили правила щодо допомоги українців

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Дущик зазначив, що домогосподарства, які приймають українців, більше не зможуть отримувати фінансову допомогу.

Про це повідомляє Польське радіо.

“Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день, за кожну особу, що перебувала у приватних помешканнях. Ми вже мали справу з дуже великими зловживаннями, тому вирішили цю систему остаточно призупинити. Але, звісно, кожна особа, яка перебуває у дуже складній гуманітарній ситуації матиме змогу і надалі отримувати підтримку, але вже у місцях спільного проживання”, — сказав він.

Урядовець зазначив, що виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців припинена.

“Нових біженців — небагато, тому ця система на нашу думку, а також на думку багатьох спостерігачів, здається не виправдана. Але, не дай Боже, коли б в Україні трапилося щось погане, то всі ці інструменти ми дуже швидко зможемо знову повернути на основі міністерських розпоряджень”, — сказав Дущик.