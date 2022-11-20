У Польщі завершили обстеження місця падіння ракети

У польському селі Пшеводув фахівці завершили обстеження місця вибуху ракети. Ракета впала у польському селі 15 листопада, коли Росія масовано атакувала Україну.

Станом на ранок 20 листопада поліцейські припинили охорону місця вибуху. Слідчих та експертів теж немає у прикордонному селі, повідомляє 24 канал.

Також повідомляють, що у неділю відбудеться прощання із другим загиблим внаслідок вибуху. На місці падіння ракети працювала американсько-польська група.

Після того, як у Польщі впала ракета, Україна вимагала, щоб її експертів допустили до місця трагедії. 17 листопада голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох заявив, що Україну допустять до розслідування.

У цей же день президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські фахівці дійсно братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракети.

Уже 18 листопада Україна приєдналася до розслідування у Польщі. Глава МЗС України Дмитро Кулеба інформував, що українські фахівці вже в польському Пшеводуві.