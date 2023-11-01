У Польщі затримали українця, який під наркотиками перевозив мігрантів

Польські правоохоронці після погоні затримали громадянина України, який переправляв мігрантів. Чоловік був у стані наркотичного сп’яніння та погрожував прикордонникам ножем.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

Так, польські прикордонники намагалися зупинити фургон Fiat з польськими номерами, який прямував у бік кордону з Німеччиною. Водій транспортного засобу не послухався й на великій швидкості почав тікати. За ним розпочали погоню. Поблизу міста Валовіце чоловік раптово зупинився, вискочив з машини та намагався втекти.

«Прикордонники здійснили попереджувальні постріли. Однак виявилося, що водій не збирався здаватися. Він дістав ніж і почав погрожувати прикордоннику, після чого сказав, що поріжеться», — йдеться у повідомленні.

На місце події були викликані медики, поліціянти з перемовником і пожежна команда. Після спілкування з перемовником чоловік відклав ніж і був затриманий.

Водій транспортного засобу, 26-річний громадянин України, у вантажному відділенні автобуса мав намір перевезти групу іноземців до Німеччини. Оглянувши автомобіль, прикордонники виявили у дверях водія пакетик із речовиною білого кольору (0,5 грама), яка виявилася кокаїном.

Тест на наявність наркотиків в організмі українця також дав позитивний результат. 26-річного чоловіка підозрюють у перетині польсько-німецького кордону всупереч правилам, невиконанні вказівки зупинити транспортний засіб, нападі на посадовця та керуванні транспортом у стані наркотичного сп’яніння.

Суд відправив українця на 3 місяці під варту. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.