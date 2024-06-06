Кримінал

У Польщі засудили сімох людей, причетних до смерті українця у витверезнику Вроцлава

6 Червня 2024 18:32
польща
Засідання суду у Вроцлаві / Фото: PAP

Суд Вроцлава призначив тюремне ув’язнення для сімох людей, яких визнали винними у смертельному побитті українця у витверезнику, що сталося у 2021 році.

Про це повідомляє PAP.

Як повідомляє прокуратура, троє поліцейських і двоє доглядачів-фельдшерів у приміщенні Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп’яніння перевищили свої повноваження, застосувавши заходи прямого примусу. На думку слідчих, вказані особи діяли спільно і за погодженням.

Засуджені отримали строки ув’язнення від 1,5 до 5 років за вбивство з необережності, яка спричинила смерть 25-річного Дмитра Никифоренка через побиття та насильницьке притискання. Одну з підсудних — лікарку витверезника — також визнали винною у відсутності реакції на застосування до українця таких заходів примусу.

Найсуворіше покарання у вигляді 5 років позбавлення волі отримали два колишні поліціянти. Іншим двом правоохоронцям, лікарці та двом працівникам Вроцлавського витверезника призначили від 1,5 до 4 років. Водночас іще двох працівників витверезника виправдали.

Згідно з вироком суду засуджені також мають виплатити кожному з батьків і нареченій вбитого українця по 200 тисяч польських злотих (понад 2 мільйони гривень).


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