У Польщі в аварію потрапив український автобус

Український автобус у якому їхало 26 людей потрапив в аварію в Люблінському воєводстві (Польща), трьох постраждалих доправлено до лікарні для обстеження.

Про це повідомляє пресслужба поліції міста Біла Підляська.

ДТП сталася о 00.30 за київським часом на дорозі 812 у населеному пункті Вишниці. За попередніми даними, 63-річний водій автобуса сполученням Рига-Чернівці в умовах негоди не впорався з керуванням, унаслідок чого автобус на повороті занесло, він з’їхав на праве узбіччя, зачепив енергопоглинаючий бар’єр і перекинувся, зіткнувшись із деревом. В автобусі було два водії та 24 пасажири. Рятувальні служби на місці надали допомогу постраждалим. Троє людей, зокрема 80-річна жінка з тілесними ушкодженнями, доправлені для обстеження до лікарні. Решту пасажирів перевезли у тимчасове місце перебування у Вишниці, де вони очікують іншого автобуса. За даними поліції, водій автобуса був тверезий.