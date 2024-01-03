У Польщі українець пошкодив битою 11 автомобілів

У польському Гданську 40-річного українця звинувачують у пошкодженні битою 11 автомобілів Toyota та Opel, припаркованих на одній з автостоянок. Він сам стверджував, що таким чином стежив за порядком.

Про це повідомили в поліції Гданська.

У припаркованих автомобілях чоловік розбивав вікна, а також дзеркала та задні ліхтарі. Для цього він використав бейсбольну биту.

Коли поліціянти прибули на виклик, вони побачили, як зловмисник лежав на пасажирському сидінні однієї з автівок. Під час спілкування з правоохоронцями він пояснив свою поведінку тим, що стежив за порядком на прибудинковій території та вирішив взяти ситуацію у свої руки.

Чоловіка перевірили на алкотестері, який показав, що він був п’яний. У його організмі виявили 2 проміле алкоголю.

Загальні збитки внаслідок злочинних дій українця оцінили в майже 140 тисяч злотих (понад 1 мільйон і 300 тисяч гривень). Йому висунули 11 звинувачень у пошкодженні майна, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.