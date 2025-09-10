У Польщі шукають збиті вночі БпЛА: радари фіксували десятки цілей

У ніч на 10 вересня під час атаки РФ на Україну декілька дронів порушили повітряний простір Польщі та залетіли на територію країни. Польща задіяла авіацію – на землі тривають пошуки збитих цілей.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Реклама

Реклама

За словами міністра оборони, над територією країни триває операція з нейтралізації об’єктів, які порушили кордон Польщі.

До пошуків уламків збитих дронів залучили територіальну оборону.

“Дотримуйтесь оголошень Польської армії та Поліції. Літаки застосували зброю проти ворожих об’єктів. Ми постійно перебуваємо на зв’язку з командуванням НАТО. Війська територіальної оборони (WOT) задіяні для наземного пошуку збитих дронів. Будь ласка, зберігайте спокій та транслюйте лише оголошення військових та урядових служб. Якщо ви зіткнулися з фрагментами об’єктів, будь ласка, не наближайтеся до них та повідомте поліцію”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, він поінформував генсека НАТО Марка Рютте про ситуацію та перебуває з ним у постійному контакті.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі цей випадок назвали “актом агресії, який становить реальну загрозу безпеці громадян”. Там зазначили, що польські та союзні сили зафіксували десятки цілей за допомогою радарів.