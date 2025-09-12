У Польщі розшукували 18-річного хлопця, виявилось, що він приєднався до української армії

У березні 2025 року в Польщі оголосили в розшук 18-річного Войцеха Антоні, який мав вирушити до Варшави. Родина тоді припускала, що він міг поїхати до Литви або України. Після кількох днів пошуків польська поліція повідомила, що Войцеха знайшли, однак не надала жодних подробиць.

Про це пише польське видання Onet.

Реклама

Реклама

Через пів року, 11 вересня, Войцех з’явився у відеоролику українського центру рекрутингу добровольців. У ролику він розповів, що прибув до України та вступив до 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

У першій частині відео Войцех англійською мовою пояснив, що приїхав, щоб захищати український народ і всю Європу від російської агресії. Він підкреслив, що для Польщі дуже важливо, щоб Україна продовжувала оборону: “Якщо Україна впаде, Польща буде змушена воювати й проливати кров свого народу, щоб зупинити росіян”.