У Польщі пропонують карати за “пропаганду бандеризму”

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за «пропагування ідеології бандеризму» та заперечення злочинів, скоєних ОУН(б), УПА та іншими українськими формуваннями, які нібито співпрацювали з нацистами.

Про це пише RMF24.

У документі особливий акцент зроблено на подіях Волинської трагедії. Відповідальність загрожуватиме тим, хто публічно ставить під сумнів або намагається виправдати ці злочини.

Навроцький заявив, що ініціатива має «протидіяти фальшивим твердженням» і захищати польський погляд на історичні події.