У Польщі продовжили термін перебування українських біженців

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям, який продовжує час їхнього перебування в країні.

Термін легального перебування українських біженців продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року, повідомляє пресслужба канцелярії президента Польщі.

Також зміни до закону дозволяють виплачувати громадянам України допомогу на виховання й допомогу “Добрий старт” відповідно до того, чи вчиться дитина в закладі освіти Польщі, і визначає максимальний 36-місячний період, коли учні з України можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови.

Водночас тепер для отримання номера PESEL українець у Польщі повинен пред’явити дійсний проїзний документ, а заявку на PESEL зі статусом UKR треба буде подавати “негайно після прибуття” до країни.

Згідно із законом, фінансування підтримки з 1 липня поляків, котрі прийняли українських біженців, які потрапили в особливо складну ситуацію, відбуватиметься лише на підставі договору з місцевою владою.

Із 1 липня також будуть скасовані пільги, пов’язані з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями. Закон додатково передбачає запровадити конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання українців у Польщі.