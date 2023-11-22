У Польщі опозиція відхилила пропозиції Моравецького щодо формування коаліційного уряду — Reuters

Польські опозиційні партії відхилили пропозиції прем’єр-міністра Матеуша Моравецького допомогти сформувати коаліційний уряд.

Про це повідомило агентство Reuters.

Як зазначається, депутати від об’єднаної опозиції отримали листи із закликами приєднатися до коаліційних переговорів з правлячою партією “Право і справедливість”, де їм обіцяли реалізувати їхні політичні пропозиції, але не відповіли на них.

“Я здивований, тому що багато разів публічно говорив прем’єру, що цей фарс не потрібен, що він без потреби продовжує агонію цього уряду”, — зазначив депутат від Польської селянської партії, яка входить до блоку “Третій шлях”, Марек Савіцький.

Водночас представник іншого опозиційного блоку “Лівиця” Кшиштоф Гавковський опублікував фотографію запрошення від Моравецького у соцмережі X і підписав: “Хочу повідомити, що ми нікуди не збираємося”.

Як пояснює Reuters, якщо Моравецький не зможе отримати вотум довіри, парламент призначить інший уряд. Політичний альянс “Третій шлях” готовий взяти владу. Отож, новим прем’єром може стати лідер “Громадянської коаліції” Дональд Туск.