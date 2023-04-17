Кримінал

У Польщі грабіжник вбив українку

17 Квітня 2023 17:48
24
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біженці, польща, кримінал

Поліція Польщі повідомила, що затримала чоловіка, який вбив громадянку України та завдав ножових поранень ще двом, передає телеканал TVN 24.

Трагедія відбулася в ніч на 16 квітня у польському місті Легниця. Близько 01:00 до поліції надійшов виклик про вбивство та напад.

Прокуратура зазначає, що чоловік, швидше за все, вдерся у приватний будинок з метою пограбування, де його, ймовірно, виявила 37-річна жінка. Внаслідок отриманих травм грудної клітини та шиї, вона загинула.

Поліція стверджує, що після цього чоловік поранив 14-річну доньку загиблої. За словами потерпілої, її розбудив крик матері. Її госпіталізували з пораненнями грудної клітини.

За даними правоохоронців, у будинку знаходилась ще одна українка. Вона отримала поранення руки.

Поліцейські знайшли нападника нібито біля будинку в кущах. Під час обшуку у нього виявили закривавлений ніж. Затриманим виявився 36-річний раніше судимий житель Легниці, стверджують у поліції.

17 квітня чоловіка мають доставити до окружної прокуратури в Легниці. Планується оголошення йому звинувачення у вбивстві однієї людини, замаху на вбивство іншої та нанесенні тілесних ушкоджень третій жертві.


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