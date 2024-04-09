У Польщі готують зміни до закону про допомогу громадянам України

Польська влада готує зміни до закону про допомогу громадянам України, які прибули на територію РП у звʼязку із війною. Згідно з законопроєктом, усі охочі зможуть оформити посвідки на тимчасове проживання. Водночас держава має намір скасувати деякі пільги.

Як повідомляє RFI, чинний закон діятиме до 30 червня 2024 року, а після буде запроваджено низку змін, які варто врахувати всім українцям, які наразі перебувають у Польщі.

Законопроєктом передбачено, що українці мають право законно перебувати на території Польщі до 30 вересня 2025 року. Відповідно вони, як і раніше, матимуть безперешкодний доступ до соціальних виплат, медичних послуг та ринку праці.

Також тепер усі українці, які прибувають на територію Польщі, мають одразу ж подати заявку на отримання PESEL UKR (документ, який підтверджує надання українцям тимчасового захисту на території РП), тоді як раніше для цього давали 30 днів.

Окрім того, особа, яка хоче оформити тимчасовий захист, має надати дійсний проїзний документ, щоб пітвердити, коли та як вона заїхала на територію країни.

Згідно з законопроєктом, перебування громадян України, яким присвоєно номер UKR PESEL, буде законним до 30 вересня 2025 року. Водночас із березня 2025 року можна буде змінити статус перебування з тимчасового захисту на тимчасове проживання.

Згідно з законопроєктом, із 1 липня 2024 року новоприбулі українці вже не зможуть отримати 300 злотих одноразової грошової допомоги.

Крім того, ймовірно, припинять виплачувати грошову допомогу на проживання та харчування біженців з України в розмірі 40 злотих на день. Уряд фінансуватиме перебування українців лише в місцях, які мають угоди з органами місцевого самоврядування, тобто підконтрольні державі. Причина такого рішення проста — зловживання з боку поляків, які селили в себе біженців.

Окрім того, держава більше не фінансуватиме фотографування громадян України під час оформлення PESEL UKR — тепер ці послуги доведеться оплатити самостійно.