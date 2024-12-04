Політика

У Польщі хочуть криміналізувати “пропаганду ОУН та УПА” 
4 Грудня 2024 16:40
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польща
Фрагмент гравюри художника, члена ОУН і УГВР Ніла Хасевича

У польський Сейм внесли законопроєкт, який пропонує прирівняти “пропаганду” Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА) до нацистської та комуністичної ідеологій, що вже заборонені Кримінальним кодексом.  

На це звернув увагу народний депутат та колишній очільник українського Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Документ ініціювали депутати партії “Право і справедливість” із метою, як зазначено, “запобігти поширенню брехні про геноцид на Волині та зупинити героїзацію ідеології ОУН-Б і УПА”.


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