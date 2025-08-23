У Польщі ексміністра оборони судитимуть за розсекречення планів оборони країни

Колишній міністр національної оборони Польщі в уряді партії «Право і справедливість» (PiS) Маріуш Блащак постане перед судом. Прокуратура звинувачує його у перевищенні повноважень та діях на користь своєї політичної сили. До суду вже надійшов обвинувальний акт, у якому йдеться про незаконне розкриття планів оборони Польщі.

Скандал вибухнув після того, як Блащак, очолюючи Міноборони, розсекретив документи, що містили один із варіантів планів оборони країни, передає “Польське Радіо”. У цих планах, розроблених за попередніх урядів коаліції «Громадянська платформа»-«Польська селянська партія», оборона передбачалася від лінії річки Вісла у випадку повномасштабного вторгнення Росії. Це означало б фактичну втрату східних територій країни на перших етапах агресії.

Представники нинішньої владної коаліції вважають, що дії Блащака становили загрозу національній безпеці. Депутатка від «Громадянської коаліції» Катажина Пєкарська заявила, що міністр поставив під ризик державу заради політичної боротьби під час виборчої кампанії.

У PiS, навпаки, переконані, що Блащак діяв в інтересах громадян. Вони стверджують, що завдяки оприлюдненню цих документів стало відомо про плани попередньої влади фактично віддати східну Польщу у разі російської агресії. Представник партії Міхал Москаль заявив, що це дозволило суспільству побачити небезпеку таких стратегій і не допустити їх повторення.

Водночас нинішня владна команда наголошує, що це був лише один із можливих сценаріїв оборони, а не остаточний план.

Разом із Блащаком у справі обвинувачуються також колишній голова Бюро національної безпеки Славомір Ценцкевич та чинна очільниця Державної ради радіомовлення і телебачення Агнєшка Гляпяк. Усім їм загрожує до 10 років позбавлення волі.