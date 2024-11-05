Суспільство

У Польщі до кінця року почнуть підготовку Українського легіону
5 Листопада 2024 15:19
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армія, мобілізація
Банер Українського легіону на дверях у генконсульстві / Фото: Укрінформ

На початку липня було оголошено про створення Українського легіону, коли президент України Володимир Зеленський і польський прем’єр Дональд Туск підписали у Варшаві безпекову угоду. 

Рекрутинговий центр для набору в Легіон відкрився на початку жовтня на базі Генерального консульства України в Любліні, повідомляє Укрінформ.

За перший місяць роботи Центр отримав понад 500 заявок від українських громадян, які перебувають за кордоном і бажають приєднатися до Легіону. Незважаючи на те, що не всі підпишуть контракт із ЗСУ, співробітники центру оцінюють цей результат як вдалий.

Найбільше заявок надходить від українців, які живуть у Польщі та Чехії, а також у Великій Британії, Ірландії, Канаді та США. Приблизно половина заявників — молодь до 25 років, а 10% охочих — жінки. Набір продовжується.


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