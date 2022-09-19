Суспільство

У полоні РФ 50 жінок з “Азовсталі”, дві з них вагітні

19 Вересня 2022 20:23
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Як повідомила керівниця патронатної служби полку «Азов» Олена Толкачова, росіяни утримують у полоні 50 жінок, які є серед приблизно двох тисяч осіб, виведених із заводу «Азовсталь» в українському Маріуполі та взятих у полон. Дві з цих жінок вагітні.

«З них понад 900 – “азовці”. Були там також цивільні, дуже багато жінок», – розповіла Олена Толкачова «Українській правді». Вона додала, що дві жінки були вагітні і одна з них має незабаром народжувати. Друга, яка належала до полку «Азов», зараз на четвертому місяці вагітності.

Українська сторона оцінює, що досі в полоні перебувають понад дві тисячі воїнів, які оборонялися на території металургійного заводу «Азовсталь». Частину з них утримували в таборі в Оленівці, який наприкінці липня російські війська обстріляли, що визнано військовим злочином.

Окрім полку «Азов», який входить до складу Національної гвардії України, «Азовсталь» обороняли солдати морської піхоти, прикордонники та поліція.


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