Суспільство

У поліції розповіли як пройшла новорічна ніч
1 Січня 2025 18:20
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новий рік, поліція
Ілюстративне фото / Нацполіція

У новорічну ніч правоохоронці доставили до відділків поліції 300 людей за порушення комендантської години, повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський.

Загалом поліцейські у новорічну ніч отримали близько 35 повідомлень, що були пов’язані із “новорічними подіями”. Йдеться про поведінку напідпитку, а також домашні конфлікти.

За словами Серединського, близько 25 повідомлень стосувалися використання піротехніки. Незважаючи на це, він зазначив, що кількість правопорушень є досить низькою, і українці загалом відповідально підійшли до святкування.

Поліція також провела профілактичні бесіди з порушниками та перевірила їх на причетність до диверсійної діяльності, однак жодних підтверджень не було виявлено. 


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