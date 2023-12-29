Суспільство

У Подільському та Шевченківському районах столиці досі тривають пошуково-рятувальні роботи після ранкового обстрілу

29 Грудня 2023 21:37
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київ

У двох районах Києва досі тривають пошуково-рятувальні роботи після ранкової атаки.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник КМВА Михайло Шаманов, передає кореспондент Укрінформу.

«На жаль, наслідки (атаки – ред.) ще ліквідовуються. Зараз ведуться пошуково-рятувальні роботи, зокрема, це Подільський район і Шевченківський. На даний час відомо про 9 загиблих… і про 30 постраждалих», – сказав Шаманов.

Він поінформував, що у потерпілих різноманітні травми – закриті черепно-мозкові, мінно-вибухові, порізи, переломи кінцівок.

«Один пацієнт має дуже сильні опіки всього тулуба, четверо постраждалих у важкому стані, у десяти стан середньої тяжкості. Всім їм зараз надається максимальна допомога … у різних лікарнях Києва», – сказав речник КМВА.


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