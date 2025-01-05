На Харківщині 17-річний юнак задушив вітчима

Вбивство сталося в селі Муравлинка Берестинського району Харківської області близько першої години ночі 5 січня.

Як з’ясувалося, між загиблим та 17-річним пасинком на ґрунті неприязних відносин виникла сварка, в ході якої підозрюваний задушив ногами вітчима.

Правоохоронці затримали хлопця у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу на місці події. Слідчі поліції повідомили йому про підозру в умисному вбивстві.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб.