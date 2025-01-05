Кримінал

На Харківщині 17-річний юнак задушив вітчима
5 Січня 2025 18:04
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вбивство
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Вбивство сталося в селі Муравлинка Берестинського району Харківської області близько першої години ночі 5 січня.

Як з’ясувалося, між загиблим та 17-річним пасинком на ґрунті неприязних відносин виникла сварка, в ході якої підозрюваний задушив ногами вітчима.

Правоохоронці затримали хлопця у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу на місці події. Слідчі поліції повідомили йому про підозру в умисному вбивстві.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб.


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