Політика

Лідеру австрійських ультраправих буде запропоновано сформувати уряд
5 Січня 2025 18:39
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австрія
Штаб-квартира Австрійської народної партії у Відні, 5 січня 2025 року / Фото AP Photo

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен у неділю оголосив, що зустрінеться з ультраправим політиком Гербертом Кіклом і, найімовірніше, попросить лідера Партії свободи сформувати уряд.

Ван дер Беллен зробив цю заяву після зустрічі з канцлером Карлом Негаммером у своєму президентському палаці. Негаммер оголосив про свій намір піти у відставку після того, як коаліційні переговори між його консервативною Австрійською народною партією і лівоцентристськими соціал-демократами зазнали краху.

Негаммер виключив можливість співпраці з Кіклом, але інші члени його партії не настільки категоричні, повідомляє AP.

Ван дер Беллен сказав, що провів кілька годин, спілкуючись із ключовими чиновниками, після чого у нього склалося враження, що «голоси в Народній партії, які виключають співпрацю з Партією свободи під керівництвом її лідера Герберта Кікля, стали тихішими».

Президент сказав, що ця подія «потенційно відкриває новий шлях», що спонукало його запросити Кікла на зустріч у понеділок вранці.

Партія свободи Кікла посіла перше місце на осінніх національних виборах, набравши 29,2% голосів, але Ван дер Беллен доручив Негаммеру сформувати новий уряд, оскільки жодна інша партія не була готова працювати з Кіклом.

Це рішення викликало різку критику з боку Партії свободи та її прихильників. У жовтні Кікль заявив, що «неправильно і нелогічно», що він не отримав мандат на формування уряду.

«Ми не несемо відповідальності за втрачений час, хаотичну ситуацію і величезний розрив довіри, який виник», – заявив Кікл у неділю вдень у соціальних мережах. «Навпаки: Очевидно, що Партія свободи була і залишається єдиним стабільним фактором в австрійській політиці».

У своїй передвиборчій програмі під назвою «Фортеця Австрія» ультраправа Партія свободи закликає до «рееміграції непроханих іноземців», до створення «одноріднішої» нації шляхом жорсткішого контролю кордонів і призупинення права на притулок за допомогою надзвичайного закону.

Партія свободи також закликає до припинення санкцій проти Росії, критично ставиться до західної військової допомоги Україні і хоче вийти з Європейської ініціативи Sky Shield Initiative, проєкту протиракетної оборони, запущеного Німеччиною.

У 2016 році Партія свободи підписала угоду про дружбу з путінською партією «Единая Россия».

Кікль критикує «еліту» в Брюсселі і закликає повернути частину повноважень з Європейського союзу в Австрію.


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